Opgelicht door nep-bankmedewerker Zomer De Meern

Een oudere man kreeg een sms-bericht, zogenaamd van de bank. Als hij het nummer in het bericht belt, krijgt hij een nep bankmedewerker aan de telefoon die hem uiteindelijk voor 9400 euro oplicht.

Op dinsdagmiddag 3 juni rond 14.30 uur krijgt de man een SMS van iemand die zich voordoet als een medewerker van een bank. In het bericht staat dat iemand vanuit Dortmund heeft geprobeerd om in te loggen bij de bank en als meneer dit niet zelf is geweest, hij moet bellen naar een 020-nummer.

De man belt het nummer en krijgt een nep bankmedewerker aan de telefoon die hem verteld dat er 9500 euro van zijn bankrekening af is geschreven. Als de man wil dat dit geld de volgende dag weer terug wordt gestort op zijn rekening, dan moet hij ditzelfde bedrag pinnen, terwijl hij aan de lijn blijft met de nep bankmedewerker. Daarna zal iemand dit op komen halen.

De man doet dit en stopt het geld in een zwarte leren tas die vervolgens op wordt gehaald. De man is het geld hierna kwijt. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor.