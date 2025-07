OM eist werkstraf tegen agent na meineed in proces-verbaal over kopstoot

Kopstoot

De man was samen met collega's betrokken bij de preventieve fouillering van een zevental personen bij een garage. Toen de garagehouder zich daaraan probeerde te onttrekken, wilde de agent hem aanhouden. Hierbij heeft de agent de garagehouder een kopstoot gegeven. Daarover schreef hij op dat hij door de garagehouder werd vastgepakt en dat de kopstoot nodig was om weer los te komen.

Camerabeelden

Camerabeelden van het incident laten echter zien dat van vastpakken geen sprake was. Volgens het Openbaar Ministerie staan de feiten en het proces-verbaal zo ver uit elkaar, dat geen sprake kan zijn van een vergissing of een andere beleving van de agent.

Eerdere vervolgingen

In deze zaak speelt mee dat de agent door het Openbaar Ministerie Rotterdam eerder al is vervolgd voor de kopstoot. De politierechter heeft hem hiervoor een geldboete gegeven. Ook de garagehouder is vervolgd voor verzet tegen aanhouding, op basis van het proces-verbaal dat de agent had opgemaakt. Toen de garagehouder de camerabeelden inbracht, concludeerde de rechter dat het proces-verbaal van de agent doelbewust in strijd met de waarheid was opgemaakt en werd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft het Openbaar Ministerie een Rijksrecherche onderzoek geopend naar meineed.

Betrouwbaar

Het OM rekent het de agent zwaar aan dat hij door het opzettelijk vals opmaken van een ambtsedig proces-verbaal het vertrouwen heeft beschaamd. Het proces-verbaal van een agent moet betrouwbaar zijn, het vormt namelijk de basis van elke strafzaak. “Daarmee heeft hij niet alleen zichzelf schade toegebracht, maar ook het aanzien van en het vertrouwen in de politie als geheel.”

Eis

In de regel wordt voor het opstellen van een meinedig proces-verbaal een gevangenisstaf geëist, maar het OM doet dat in dit geval niet. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat het incident heeft plaatsgevonden. Het is niet aan de agent te wijten dat dit zo lang heeft geduurd en het Openbaar Ministerie had deze zaak voortvarender kunnen en moeten oppakken. Daarbij heeft de agent zelf melding gemaakt bij zijn leidinggevende dat zijn proces-verbaal niet overeen kwam met de camerabeelden. Tot slot weegt mee dat hij al die jaren reeds de gevolgen te dragen heeft gehad van de aandacht voor deze zaak en dat hij voor het geven van de kopstoot al voor de rechter heeft gestaan. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.