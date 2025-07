Verdachte (29) uit Delft uitgeleverd aan Nederland voor drugshandel

Op 2 juli 2025 is een verdachte in een Nederlands strafrechtelijk onderzoek uitgeleverd aan Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. 'De verdachte is een 29-jarige man uit Delft die naar voren kwam in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen door Politie en Openbaar Ministerie (OM) Den Haag', zo meldt het OM vrijdag.

Onderzoek

Het OM verdenkt de man van de handel in harddrugs. Uit diverse chatgesprekken blijkt dat de verdachte gedurende een langere periode contacten had over de handel in verdovende middelen. Bij een doorzoeking in zijn woning werd een vuurwapen aangetroffen. Hij wordt naast de handel in harddrugs en vuurwapenbezit, ook verdacht van witwassen.

Procesafspraken gemaakt

Terwijl de verdachte in de Verenigde Arabische Emiraten zat heeft het OM via zijn advocaat procesafspraken met hem gemaakt. De zitting in deze zaak is op 27 augustus.

Samenwerking

De verdachte was onvindbaar in Nederland. Onderzoek wees uit dat hij zich vermoedelijk in de Verenigde Arabische Emiraten ophield. Vanwege de goede samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en die in Nederland, kon de verdachte worden uitgeleverd. Sinds 1 augustus 2023 is het bilaterale uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland in werking getreden. Dit verdrag bewijst zich in de praktijk: het aantal uitleveringen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten neemt toe, waardoor criminelen zich daar niet langer veilig zullen wanen.