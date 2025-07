3 experimenteerlocaties gelanceerd – € 15 miljoen voor innovatie op het erf

Vandaag gaan 3 experimenteerlocaties officieel van start waar boeren, tuinders en onderzoekers samenwerken aan de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Op deze plekken wordt getest welke innovaties écht werken in de praktijk – op het erf, in de kas of op het land. Met een investering van € 15 miljoen ondersteunt minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) deze initiatieven. De locaties zijn tot stand gekomen via de subsidieregeling experimenteerlocaties (SREL), waarvoor begin dit jaar plannen konden worden ingediend. Het doel is innovatie te versnellen en ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk van boeren en tuinders.