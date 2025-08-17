Aanrijding 1e Exloërmond tussen auto's achter tractor

Tractor met aanhanger

Hier reden een aantal auto`s achter een tractor met aanhanger. Een bestuurster lette even niet op met een aanrijding tot gevolg. Volgens getuigen was het een 'stop-and-go' gebeuren. Een mevrouw uit de voorste auto is onderzocht op nekletsel maar hoefde niet mee voor opname. De politie heeft het ongeval opgetekend en het verkeer werd om en om langs het ongeval gedirigeerd. Berger Willem Keizer heeft beide voertuigen geborgen.