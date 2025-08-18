Douane onderschept 88 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De Douane in Rotterdam heeft afgelopen weekend 88 kilo cocaïne onderschept na controle op een groot containerschip. 'De verdovende middelen werden gevonden achter de inspectieluiken van twee koelcontainers', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Vlees

Een partij van 45 kilo cocaïne werd gevonden in een container met vlees uit Uruguay, met bestemming Antwerpen. De andere 43 kilo werd gevonden in een container met vlees uit Argentinië, ook met bestemming Antwerpen.

Inspectieluik

Het verstoppen van cocaïne in inspectieluiken gebeurt de laatste jaren regelmatig. De drugs kunnen op de containerterminal snel door uithalers verwijderd worden. Door veel controles gericht op deze handelwijze probeert de Douane zo veel mogelijk drugs in beslag te nemen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.