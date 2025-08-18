maandag, 18. augustus 2025 - 18:46 Update: 18-08-2025 18:47
Tip leidt tot vondst verdovende middelen en een vuurwapen
Op zaterdag 16 augustus heeft de politie een berging van een woning doorzocht aan de Sperwerhorst in Leiden. In de berging troffen agenten een grote hoeveelheid verdovende middelen, een drugspers en een vuurwapen aan.
De politie heeft naar aanleiding van een tip een instap gedaan in de berging van een woning aan de Sperhorst in Leiden. Alle aangetroffen voorwerpen zijn in beslag genomen en de politie doet momenteel verder onderzoek.
