Achtervolging eindigt in flinke crash, waarschuwingsschot gelost

Een achtervolging eindigde vrijdagavond met een flinke crash op de Kempweg in Roermond. Meerdere voertuigen raakten daarbij beschadigd. Drie personen raakten gewond. De verdachte, een 25-jarige man uit de gemeente Roermond, is aangehouden. Voorafgaand aan de aanhouding is er door de politie een waarschuwingsschot gelost.

De aanleiding voor de achtervolging was het negeren van een stopteken. Na een korte achtervolging met hoge snelheden in de omgeving van de Kempweg, botste het voertuig van de verdachte op een ander voertuig. In dat voertuig zaten drie personen. Zij raakten daarbij gewond en worden door ambulancepersoneel medisch onderzocht.

De politie doet op de locatie onderzoek. Zo zijn er door de politiehelikopter beelden gemaakt. En doet een team van de Forensische Opsporing Verkeer onderzoek op de locatie.