Ontslag ministers en staatssecretarissen van NSC

De Koning is op vrijdagavond 22 augustus 2025 door minister-president H.W.M. Schoof geïnformeerd over de ministerraad van 22 augustus waarvan de uitkomst is dat de ministers en staatssecretarissen van NSC-huize de Koning verzoeken hen met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.

Op voordracht van de minister-president heeft de Koning per 22 augustus 2025 op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de ministers en staatssecretarissen van NSC-huize:

Y.J. van Hijum als vice-minister-president en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

C.C.J. Veldkamp als minister van Buitenlandse Zaken;

J.J.M. Uitermark als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

E.E.W. Bruins als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

D.E.M.C. Jansen als minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

alsmede:

C.J. Boerma als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

T.H.D. Struycken als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

T. van Oostenbruggen als staatssecretaris van Financiën;

S.Th.P.H. Palmen als staatssecretaris van Financiën.

Met ingang van 22 augustus 2025, voor het tijdvak dat in de benoeming van een minister van de onderscheiden ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport na het aan bovengenoemde ministers verleende ontslag nog niet is voorzien, zal het tijdelijke beheer van:

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gevoerd door M.C.G. Keijzer;

het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gevoerd door R.P. Brekelmans;

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gevoerd door D.M. van Weel;

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gevoerd door S.Th.M. Hermans;

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gevoerd door R. Tieman.