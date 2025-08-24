Twee verdachten aangehouden na mogelijk schietincident Weaze

De politie onderzoekt een incident aan de Weaze in Leeuwarden in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus. Na een melding van een vechtpartij werden ter plaatse harde knallen gehoord. De politie hield twee verdachten aan. Eén van hen raakte lichtgewond.

Melding

Omstreeks 02:35 ontving de politie van een vechtpartij aan de Weaze in Leeuwarden. Toen collega’s ter plaatse kwamen werden luide knallen, mogelijk schoten, gehoord. Twee personen werden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident. Dit gaat om een 42-jarige man en een 38-jarige man, beide uit Leeuwarden. Zij zitten vast en worden verhoord. De 42-jarige man raakte lichtgewond bij het incident, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide mannen zitten nog vast.

Onderzoek

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Zo is er ter plaatse sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing. Dat sporenonderzoek gaat vandaag overdag verder in de omgeving van het incident. Daarnaast hebben we met getuigen gesproken en bekijken we eventuele camerabeelden uit de omgeving.

Vermoedelijk was er sprake van een onderling conflict tussen de betrokkenen.