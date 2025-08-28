Website voor laten maken valse ID’s opgerold door politie en FBI

Woensdag 27 augustus heeft het Cybercrime Team van de politie Rotterdam bij een inbeslagname in een datacenter in Amsterdam de data op de servers van de website VerifTools veiliggesteld. 'De actie was in samenwerking met de Amerikaanse FBI, die het platform tegelijkertijd offline haalde. VerifTools wordt beschouwd als een van de grootste platforms waar afbeeldingen van valse identiteitsbewijzen werden geproduceerd', zo meldt de politie donderdag.

Kopie

Hiermee omzeilde gebruikers controles om zo hun ware identiteit te verhullen. De gehele infrastructuur van de website die op de servers staat is veiliggesteld en gekopieerd. Deze data worden onderzocht. Het OM sluit toekomstige aanhoudingen niet uit.

Pasfoto uploaden en valse gegevens invoeren

Met een minimale geschatte omzet van 1,3 miljoen euro, wordt VerifTools als één van de grootste aanbieders gezien. Het platform was via meerdere URL’s eenvoudig te vinden. Bezoekers uploadden een pasfoto, voerden valse gegevens in en genereerden hiermee vervolgens een afbeelding van een vals ID-bewijs.

Know Your Customer verificatie (KYC) omzeild

Deze afbeelding werd na betaling gedownload en vervolgens gebruikt om iemands ware identiteit te verhullen. Veel bedrijven en instanties maken gebruik van zogeheten Know Your Customer verificatie (KYC), waarbij vaak enkel een afbeelding van een ID vereist is. Door gebruik te maken van VerifTools kon die KYC-controle worden omzeild.

Gevangenisstraf

In het data center in Amsterdam stelde de politie twee fysieke servers en ruim 21 virtuele servers veilig. De gebruikers van VerifTools kwamen van over de gehele wereld. Als zij de website nu bezoeken krijgen ze een zogeheten ‘splash page’ te zien, een pagina met daarop het bericht dat het platform offline is. De politie gaat de data op de servers verder onderzoeken en dan zal ook blijken of de beheerder en de gebruikers te achterhalen zijn. Op valsheid in geschriften, het valselijk opmaken van een identiteitsbewijs of valse betaalinstrumenten staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Onderzoek

Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie, startte een onderzoek naar de website. Hierin werd duidelijk dat de verkregen afbeeldingen werden gebruikt voor het plegen van andere strafbare feiten. Het vele werk van het ECID werd overgedragen aan het Rotterdamse Cybercrimeteam dat inmiddels een soortgelijk onderzoek was gestart en hieraan een verdachte koppelde die in het bezit was van diverse afbeeldingen van valse ID’ s. Vervolgens stuitte de FBI in de Verenigde Staten tijdens een eigen onderzoek op de website en ook de politie van Wales kwam bij Verif Tools uit tijdens een onderzoek naar huurfraude. Zo werd duidelijk dat Verif Tools een belangrijke spil was in een criminele infrastructuur.

Criminelen

Criminelen maken dankbaar gebruik van platforms als VerifTools, omdat ze met de gecreëerde documenten hun fraude kunnen plegen, zoals bankhelpdeskfraude en phishing. Naast het genereren van afbeeldingen van valse identiteitsbewijzen zoals paspoorten en ID’s, van verschillende landen, kunnen via dergelijke websites ook valse bankverklaringen, valse facturen, valse verblijfsvergunningen en meer worden besteld. Zo weten de criminelen hun slachtoffers voor veel geld op te lichten. Ook jongeren kunnen via dit soort platforms afbeeldingen van valse ID’s maken om bijvoorbeeld illegaal een club binnen te komen. Zij riskeren hiermee een strafblad voor het leven.

Tip politie: Bekijk ID's goed

De impact van het gebruik van deze dienst is zeer ondermijnend en brengt veel schade met zich mee voor bijvoorbeeld banken en bedrijven die gebruik maken KYC-verificatie. De politie geeft als tip om ID’s goed te bekijken en te vergelijken. Bij valse ID’s wordt vaak dezelfde achtergrond en een standaard handtekening gebruikt. Voorbeelden hiervan vind je bij de foto’s hieronder.