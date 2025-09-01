Van hitteplan tot groene schoolpleinen: provincie werkt aan koelere toekomst

De zomers in Nederland worden steeds warmer, met meer en langere hittegolven. Dat merken we ook nu: de temperaturen lopen flink op, vooral in steden en dorpen met veel steen en weinig groen. Dit zorgt niet alleen voor ongemak, maar ook voor gezondheidsproblemen en schade aan wegen en natuur.

De provincie Utrecht ziet dit probleem ook, en werkt samen met gemeenten, de GGD, scholen en inwoners aan oplossingen tegen hitte.

Van hitteplan tot groene schoolpleinen



Door die oplopende temperaturen blijft het op warme dagen in veel huizen lang heet. Uit een enquête van ANP en Kieskompas onder 20.000 mensen blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders vindt dat hun woning niet goed bestand is tegen hitte. Dit geldt vooral voor mensen in stedelijke gebieden. Daar zorgen stenen gebouwen, straten en pleinen vol met tegels ervoor dat de warmte lang blijft hangen. Zo kan het in de binnenstad van Utrecht tot wel 7 graden warmer worden dan 10 kilometer verderop, in het buitengebied. Daarnaast is er in veel buurten weinig groen en schaduw, waardoor vooral mensen zonder tuin of balkon weinig mogelijkheden hebben om af te koelen.

Waarom is hitte een probleem?



Langdurige hitte kan veel problemen geven. Vooral voor ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid is het gevaarlijk. Het kan zelfs leiden tot levensgevaarlijke situaties zoals een hitteberoerte. Daarnaast zorgt hitte voor slechter slapen en minder concentratie. Ook kan het schade aan wegen veroorzaken zoals scheuren in fietspaden. Daarnaast lijdt de natuur onder extreme hitte, met bijvoorbeeld een verhoogd risico op natuurbranden. Daarom is het belangrijk om nu maatregelen te nemen. Zo houden we onze steden en dorpen leefbaar, ook in de toekomst.