Ruim 60.000 euro en honderden sloffen illegale sigaretten aangetroffen Osdorp

Het is het gedrag van drie mannen op een parkeerplaats dat opvalt wanneer agenten op vrijdagavond 29 augustus besluiten hen staande te houden. Dit blijkt niet voor niets; een van de mannen had ruim €22.000 in zijn tas.

Agenten doorzoeken daarop de bestelbus van de mannen waar nog meer geld (ruim €38.000) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.

Even voor 18.00 uur rijden agenten langs de J. de Koostraat in Osdorp-Oost wanneer zij per toeval drie mannen op een parkeerplaats zien staan. Zodra de mannen de agenten in het vizier hebben, zetten ze het op een lopen. Daarop besluiten agenten hen staande te houden.

Naast de grote bedragen geld en illegale sigaretten vondsten, treffen agenten ook een sleutel van een gehuurde vrachtwagen aan. Agenten gaan op zoek en treffen de vrachtwagen uiteindelijk op een parkeerplaats in Eindhoven aan. Ook in dit voertuig worden honderden sloffen illegale sigaretten aangetroffen.

De mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. De politie doet uitgebreid onderzoek waarbij de sigaretten inmiddels zijn vernietigd door de Douane.