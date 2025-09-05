Fransman rijdt in smokkelbus met 1 miljoen verborgen XTC pillen

Afgelopen woensdag is een Fransman door de politie aangehouden omdat hij een enorme hoeveelheid XTC pillen in zijn bestelbus had. 'De 1 miljoen pillen waren verborgen achter een dubbele wand in de bestelbus. De man is ingesloten voor verhoor', zo meldt de politie vrijdag.

Schot in laadruimte

Omstreeks 13.00 uur zagen agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties een bestelbus rijden over de Rijksweg A16 nabij Dordrecht. De agenten besloten de auto voor een algemene controle te controleren. De agenten bekeken de bestelbus en zagen dat de laadruimte met een schot kleiner was gemaakt waardoor er een tussenruimte ontstond.

Zakken met gekleurde pillen

Bij het weghalen van het tussenschot lagen hier een groot aantal zakken met gekleurde pillen. De 57-jarige Fransman werd direct aangehouden en is ingesloten voor verhoor. Nader onderzoek wees uit dat de XTC pillen een gezamenlijk gewicht hadden van meer dan 110 kilo en het ongeveer om 1 miljoen pillen zou gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.