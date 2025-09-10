Valse QR-codes op Haagse parkeerautomaten

De gemeente Den Haag waarschuwt voor valse QR-codes op parkeerautomaten. 'Sinds vorige week zijn stickers met nepcodes gevonden. Via deze stickers proberen oplichters geld en bankgegevens te stelen. Handhavers van de gemeente zijn op de hoogte van deze fraude en controleren de automaten actief op valse stickers', zo meldt de gemeente Den Haag.

Alleen betalen met betaalpas

De gemeente gebruikt zelf geen QR-codes als betaalmethode voor parkeren. Betalen kan alleen via de automaat met uw betaalpas, door de pas in de automaat te steken of contactloos te gebruiken. Daarnaast kan voor parkeren worden afgerekend via een officiële app van een parkeerprovider.

Stickers op parkautomaten en laadpalen

Bij het scannen van zo’n QR-code komt u op een website waar om bankgegevens wordt gevraagd. Wie deze invult, loopt het risico dat geld van de rekening wordt gestolen. De stickers zijn niet alleen op parkeerautomaten geplakt, ook op laadpalen voor elektrische auto’s zijn valse stickers aangetroffen die bedoeld zijn om mensen op te lichten.

Hoe herkent u een valse QR-code?

Een valse QR-code is vaak te herkennen doordat de sticker los op de automaat is geplakt of er anders uitziet dan gebruikelijk. Na het scannen van de QR-code, verwijst deze naar een website die vreemd oogt of niet de officiële betaalomgeving is.

Meld een verdachte sticker

'Scan om nooit QR-codes op parkeerautomaten. Meld een verdachte sticker via telefoonnummer 14070 of via de socialemediakanalen van de gemeente', aldus de gemeente.