Eerste verdachte rond jeugdgroepen aangehouden

In het onderzoek naar de recente onrust en incidenten in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem is zondagavond een nieuwe aanhouding verricht. Eén verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ernstige mishandeling en beroving in het kader van het conflict tussen jeugdgroepen.

Onderzoek loopt door

Het onderzoek naar de incidenten loopt onverminderd door. Meerdere onderzoeken naar strafbare feiten zijn gaande en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Beschikt u over informatie? Bel de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.

Aanhouding vrijdagavond

De 20-jarige verdachte uit Heemskerk die vrijdagavond werd aangehouden voor onder meer opruiing, zit nog vast en wordt maandag 15 september voorgeleid.

Scholenbezoeken door wijkagenten

Maandagochtend brengen wijkagenten bezoeken aan scholen in de gebieden waar de afgelopen dagen onrust was. Zij gaan daar in gesprek met leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens deze gesprekken is er ruimte om vragen te stellen en zorgen te delen.

Rust en veiligheid

Op dit moment is er geen sprake van een onveilige situatie. De politie blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zet zich maximaal in om de rust te herstellen en de veiligheid in de omgeving te waarborgen.

