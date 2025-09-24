Nieuwe zitting met 6 verdachten rellen Malieveld op 1 oktober

Zes verdachten die zaterdag zijn aangehouden tijdens de rellen op en rond het Malieveld in Den Haag moeten woensdag 1 oktober voor de politierechter verschijnen. 'Ze worden verdacht van openlijk geweld tegen politiemensen, politievoertuigen en/of politiepaarden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Mannen

De verdachten zijn zes mannen, afkomstig uit het hele land. Het gaat om een 35-jarige man uit Zoetermeer, een 24-jarige man uit Warmond, een 30-jarige man uit Wormerveer, een 23-jarige man uit Alkmaar, een 20-jarige man uit Den Helder en een 22-jarige man uit Sneek. De zittingen beginnen om 13.30 uur in de Haagse rechtbank. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten; de rechter-commissaris heeft dat dinsdag besloten.

Eerste veroordelingen

Dinsdag 23 september stonden al veertien verdachten voor de supersnelrechter, ook zij waren tijdens de rellen op heterdaad aangehouden door de politie. Het Openbaar Ministerie eiste gevangenisstraffen variërend van 5 weken tot 4 maanden. De rechter heeft tien veroordelingen uitgesproken: in sommige zaken werden aan verdachten gevangenisstraffen opgelegd, in andere taakstraffen in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De meesten moeten ook, zoals gevorderd door het OM, een bedrag overmaken aan het Fonds Slachtoffers Geweldsmisdrijven. In twee zaken werd vrijgesproken, twee zaken werden aangehouden.

'Signaal afgeven'

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Frank van Dijk: "Er is de afgelopen dagen hard gewerkt om de verdachten die op heterdaad zijn aangehouden waar mogelijk meteen voor de rechter te kunnen brengen. Voor ons is het belangrijk om te laten zien dat dit geweld onacceptabel is. Met een snelle rechterlijke uitspraak willen we een signaal afgeven naar de maatschappij, maar ook naar de politiemensen die zaterdag zijn geconfronteerd met zoveel geweld."

Verder onderzoek

Na de rellen is zaterdag direct een groot opsporingsonderzoek gestart door de politie onder leiding van een officier van justitie. Dat richt zich nu op het in kaart brengen van het geweld en het identificeren van de geweldsplegers. De politie is belaagd, maar ook journalisten, en later is er nog geweld gepleegd in de binnenstad tegen onder meer het partijkantoor van D66 en bij een aantal horeca ondernemers. Ook wordt gekeken of er personen zijn te identificeren die het geweld mogelijk zouden hebben georkestreerd.

Meer aanhoudingen

Het Openbaar Ministerie verwacht dat er later meer aanhoudingen kunnen worden verricht. Op welke termijn, is op dit moment nog onbekend.