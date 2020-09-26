'Niet ondenkbaar dat appen achter het stuur in toekomst leidt tot aantekening strafblad'

In Den Haag worden dagelijks gemiddeld 35 automobilisten beboet voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Een telefoon vasthouden achter het stuur is verboden, ook als bestuurders niet aan het bellen of appen zijn. Gezien de risico’s en het toenemend aantal verkeersongevallen is het niet ondenkbaar dat deze overtreding in de toekomst wordt geclassificeerd als een zwaardere verkeersovertreding. In dat geval volgt naast een geldboete ook een aantekening op het strafblad. Dit kan gevolgen hebben bij toekomstige veroordelingen of het afsluiten van een verzekering. Dit zegt Rembrandt Groenewegen van DAS rechtsbijstand.

Telefoongebruik bij ongeval heeft juridische gevolgen

' Een moment van afleiding door telefoongebruik kan grote gevolgen hebben voor bestuurders, passagiers en andere verkeersdeelnemers. De kans op ernstig letsel is reëel. Ook het risico op aansprakelijkheid bij een ongeval neemt toe. Rechters kijken steeds kritischer naar afleidend gedrag in het verkeer. Veel bestuurders beseffen niet dat telefoongebruik bij een ongeval juridische gevolgen heeft. Als vaststaat dat een bestuurder voorafgaand aan een aanrijding op de telefoon keek, weegt dit mee in de beoordeling van aansprakelijkheid. Bij overtuigend bewijsmateriaal van gevaarlijk rijgedrag draaien rechters steeds vaker de bewijslast om. De bestuurder moet dan aantonen dat het ongeval ook zonder telefoongebruik was gebeurd.'

Rijd bewust, voorkom juridische gevolgen

Rembrandt: 'De kans op ernstig en blijvend letsel is aanwezig, maar ook het risico dat de bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor het ontstaan van het ongeval en de gevolgen daarvan.'