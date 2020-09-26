Marine strijdt in internationaal verband met en tegen drones

De Koninklijke Marine heeft op grote schaal onbemenste systemen voor maritieme operaties getest. 'Dit gebeurde de afgelopen periode in een 32 landen tellend multinationaal verband. Dat oefende en experimenteerde voor de kust van het Portugese Sesimbra en bij het schiereiland Tróia', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag. 'De marine nam deel met amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. Ook de Mijnenbestrijding Module Groep leverde een bijdrage aan boord van ondersteuningsschip MV Geosea', aldus het ministerie.

Robots en drones

Het testen en integreren van robots en drones is een belangrijke stap in de voorbereiding op het gevecht van de toekomst. Onbemenste systemen hebben dan een steeds grotere rol. Daarom speelden er 2 op elkaar aansluitende oefeningen. Bij de een ging het om het testen, ontwikkelen en uitproberen van drones, in de lucht, op en onder water. Bij de andere zijn de innovaties in een operationele omgeving toegepast.

Ruim 260 verschillende systemen getest

Het inzetten van onbemande systemen is zeker belangrijk voor de verschillende vlootverbanden van de NAVO. Twee taakgroepen waren daarom te vinden in de wateren bij Portugal. Daar werden meer dan 260 verschillende systemen en technologieën getest door 19 oorlogsschepen uit 22 NAVO-landen.

Mijnen

Het ging om de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) en de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2). SNMG1 is 1 van de vier NAVO-vlootverbanden waar het bondgenootschap continu een beroep op kan doen voor gevechtskracht, waar dan ook ter wereld. SNMCMG2 is gespecialiseerd in het onschadelijk maken van mijnen.

Zwermen drones

Aan boord van SNMG1-lid Zr.Ms. Johan de Witt testte de bemanning counter-technieken tegen onbemenste vlieg- en vaartuigen. Het was zaak om de besturing van de drone over te nemen of om deze met wapens uit te schakelen. Op het water en vanaf de wal is verder het vergaren van inlichtingen en het uitvoeren van bewakings- en verkenningstaken met drones getest. Het kunnen detecteren van schepen tot ver achter de horizon is eveneens onder de loep genomen. De marine zou bovendien in staat willen zijn onbemenste systemen in zwermen in te zetten. Dat vraagt om specifieke software. Die koppelt verschillende soorten vliegende drones aan het Combat Management System (CMS) van een schip. Ook dit werd getest.

Onderwaterinzet

Omdat de marine vooral opereert op zee, kan alles wat zich onder de waterlijn afspeelt belangrijk zijn om te weten. Dus is er geoefend met onbemande systemen onder water. Zo zette de Mijnenbestrijding Module Groep (MMG) vanaf de MV Geosea onderwaterrobots in. Die brachten de zeebodem in kaart en identificeerden (oefen)mijnen met op afstand bestuurbare vaartuigen. Beide prototypes worden klaargemaakt voor gebruik vanaf de nieuwe mijnenjagers en om personeel te trainen.

Strijd mét en tégen drones

Door tot en met vandaag deel te nemen aan deze oefeningen zet de marine een belangrijke stap in het voorbereiden op het gevecht van de toekomst. Een strijd mét en tégen drones.