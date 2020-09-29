Claim variabele energiecontracten van start

Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) start in samenwerking met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) een collectieve claim tegen 6 grote energieleveranciers. De belangenorganisaties willen compensatie voor klanten die onterecht tariefsverhogingen kregen tijdens de looptijd van hun variabele energiecontract.

In maart oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in een zaak tegen energieleverancier Vattenfall dat het zogeheten wijzigingsbeding in zijn algemene voorwaarden oneerlijk en in strijd met de wet is. Daarmee zijn de tussentijdse tariefsverhogingen die het bedrijf aan de klant rekende, ongeldig.

De uitspraak heeft gevolgen voor alle consumenten met een variabel contract, omdat bijna alle energieleveranciers in Nederland diezelfde voorwaarden gebruiken en tussentijds hun tarieven verhoogden. Hierdoor hebben miljoenen consumenten jarenlang te veel betaald. Soms tot duizenden euro’s per huishouden.

Volstrekt onduidelijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben zich altijd verzet tegen het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden. In 2017 hebben we onze bezwaren ook expliciet laten noteren op het voorblad van die voorwaarden. Het is namelijk volstrekt onduidelijk op basis waarvan een energieleverancier zijn tarieven tussentijds mag aanpassen. Helaas kregen wij de energieleveranciers niet op andere gedachten. Maar de uitspraak van het Hof biedt nu extra steun om voor miljoenen consumenten op te komen.'

Gesprekken mislukt

De belangenorganisaties willen dat de energiemaatschappijen hun voorwaarden aanpassen en gedupeerde consumenten compenseren voor de onterecht geïnde geldbedragen. In eerste instantie probeerden de partijen om in een gesprek met de branche tot een oplossing te komen. Cindy Kremer, directeur VEH: 'Ons doel was om er samen uit te komen. Maar helaas leidden de gesprekken, als het daar al van kwam, tot niets. Dat is ontzettend jammer. Dan rest ons niets anders dan een collectieve actie te starten.'

Aanmelden

Consumenten die willen meedoen aan de claim kunnen zich melden bij de Consumentenbond, VEH of CCC. Meedoen is op basis van no-cure-no-pay. Bij winst wordt maximaal een vergoeding van 17,5% van de schade gevraagd. Bert Heikens, voorzitter CCC: 'Zoals gebruikelijk bij claims proberen we die rekening bij de tegenpartij te leggen. Ook kan het zijn dat de rechter uitspraak doet over de verdeling van de kosten.'

Meldpunt

In april 2025 opende de Consumentenbond samen met ConsumentenClaim een meldpunt variabele energiecontracten. Met het meldpunt wilden de organisaties inzicht krijgen in hoeveel consumenten gedupeerd zijn en hoe groot de schade is. Inmiddels hebben bijna 175.000 consumenten zich daar gemeld. Ook VEH opende een meldpunt, waar nog eens een kleine 50.000 consumenten zich meldden. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal oplopen.

Let op: phishing!

De Consumentenbond heeft meerdere meldingen ontvangen over phishing. Soms worden daarbij de naam en/of het logo van de Consumentenbond gebruikt in e-mails en online advertenties met teksten als: ‘Claim tot wel €10.000 terug’. Dergelijke berichten zijn nooit van de Consumentenbond.