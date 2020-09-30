Brekelmans: “De oostelijke NAVO-grens is ook onze veiligheidsgrens”

Volgens minister Ruben Brekelmans “gaat de onbezonnen agressie van Rusland steeds verder.” Dus laat Nederland met de stationering van F-35’s in Polen zien dat ons land samen met bondgenoten onverminderd paraat staat, want “de oostelijke grens van de NAVO is ook onze veiligheidsgrens”, zei de bewindsman tegen het Nederlandse F-35 detachement dat hij gisteren bezocht. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

'Vastberaden'

“Vastberaden staan we klaar om deze grens samen met onze bondgenoten te verdedigen”, vervolgde hij. Tijdens gesprekken met Nederlandse militairen hoorde de minister meer over het neerhalen van Russische Sahed-drones eerder deze maand.

Gehele team

Brekelmans sprak van professionaliteit en teamgeest, want niet alleen vliegers, maar ook monteurs en grondpersoneel maakten dit mogelijk. “Het gehele team heeft deze historische inzet mogelijk gemaakt.”

F-35 detachement in Polen

De F-35-jachtvliegtuigen in Polen zijn van 1 september tot 1 december in het land om bij te dragen aan de bescherming van het NAVO-verdragsgebied. De Nederlandse vliegers zijn al verschillende keren in actie gekomen, waarbij 1 keer wapens zijn gebruikt om Russische drones neer te halen.

Patriot-systemen

Vanaf december stationeert Nederland ook Patriot-systemen, Nasams en anti-dronesystemen in Polen om de luchtverdediging verder te versterken en een belangrijk logistiek knooppunt voor de steun aan Oekraïne te beschermen.

Veiligheidsconferentie in Warschau

Ook nam Brekelmans deel aan de jaarlijkse veiligheidsconferentie in Warschau. Hier zat hij met zijn Duitse en Etste ambtsgenoot en de Eurocommissaris in een panel. Het viertal gaf zijn visie op de steun aan Oekraïne, het versterken van de NAVO en opschalen van de defensie-industrie.