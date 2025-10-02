Man (42) aangehouden in onderzoek naar dodelijk schietincident Arnhem

De politie hield op woensdagavond 1 oktober een 42- jarige man aan in het onderzoek naar het dodelijke schietincident aan de Nieuwstad in het centrum van Arnhem. 'Eerder werd een 27-jarige vrouw aangehouden. Zij is heengezonden en wordt niet meer als verdachte gezien', zo meldt de politie donderdag.

Man zwaargewond in woning aangetroffen

In de nacht van zondag 28 september op maandag 29 september werd een 31- jarige man neergeschoten. De man werd zwaargewond aangetroffen in zijn woning. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden direct hulp. Helaas mocht dit niet meer baten en is de man alsnog overleden aan zijn verwondingen. De politie startte direct een grootschalig onderzoek en kwam vervolgens uit bij de 42- jarige verdachte.

'Uitvoerig forensisch onderzoek gedaan'

De afgelopen dagen stond er een PD- unit in de straat en was de Nieuwstad afgezet. Er zijn onder andere camerabeelden veiliggesteld en onderzocht. Ook zijn er diverse getuigen en omwonenden gehoord. Daarnaast is er uitvoerig forensisch onderzoek gedaan.

Bekenden van elkaar

'Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De verdachte zit momenteel vast en wordt vrijdag 3 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris', aldus de politie.

Vrouw eerder aangehouden, maar heeft geen betrokkenheid

In de loop van maandagochtend 29 september werd een 27- jarige vrouw aangehouden. Het onderzoeksteam heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar haar betrokkenheid bij dit schietincident. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw niet betrokken is geweest bij het schietincident. De vrouw is vandaag, donderdag 2 oktober, heengezonden.