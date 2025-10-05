Opnieuw Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam

Op het Museumplein in Amsterdam heeft zondagmiddag de derde Rode Lijn-demonstratie plaatsgevonden. Dit als protest tegen het geweld in Gaza.

De demonstranten eisen dat de overheid sancties neemt tegen Israël die volgens hen genocide pleegt en het bezetten van Palestina. Volgens de organisatie van de demonstratie waren er rond de 250.000 mensen aanwezig, die vooral in het rood gekleed waren.

Als smet op de demonstratie was er ook een groep die leuzen riep als “we gaan op Jodenjacht”.