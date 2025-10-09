Nederlanders zien kans op noodsituatie toenemen, een deel bereidt zich voor.

6 op de 10 Nederlanders vinden dat de kans op een noodsituatie afgelopen jaar is toegenomen. Ze maken zich ook meer zorgen over noodsituaties, zoals een grote stroomstoring, extreem weer of een cyberaanval. Op dit moment zegt 3 op de 10 Nederlanders voorbereid te zijn, bijvoorbeeld met een noodpakket en noodplan, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Door de geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook door steeds extremer weer, leven we in een onvoorspelbare tijd. Het is daarom belangrijk dat iedereen zichzelf 72 uur kan redden als vitale voorzieningen zijn uitgevallen en hulp langer op zich laat wachten. Vraag jezelf eens af: ben ik voorbereid op 72 uur uitval van dagelijkse voorzieningen? De komende periode gaan we extra aandacht besteden aan dit onderwerp, zodat iedereen in Nederland weet wat ze zelf kunnen doen om zich voor te bereiden”, aldus demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid.

Eerste 72 uur kan hulp langer op zich laten wachten

De meeste Nederlanders verwachten dat de overheid bij een noodsituatie zorgt voor voldoende water (69%) en voedsel (61%) voor iedereen, zo blijkt uit het onderzoek. Bij een noodsituatie, zoals de langdurige uitval van stroom in grote delen van het land, moeten mensen de eerste 72 uur vooral thuis voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Hulpdiensten kunnen dan niet overal op hetzelfde moment zijn. Een noodsituatie kan ook langer duren dan 72 uur. Maar in die tijd kan de overheid hulp beter organiseren en actuele informatie verspreiden.

Voorbereidingen deels voor elkaar, maar lang niet bij iedereen

Een deel van de Nederlanders is voorbereid op een noodsituatie. Zo heeft 31% een noodpakket in huis, 18% een noodplan en heeft 17% afspraken gemaakt met familie over waar ze elkaar ontmoeten als ze elkaar een paar dagen niet kunnen bereiken.

Als er drie dagen geen water uit de kraan komt, heeft 32% voldoende water in huis.

58% verwacht zich te kunnen redden als de stroom 72 uur uitvalt. Toch kan maar 44% koken zonder stroom.

Is er een langdurige pinstoring, dan heeft 54% voldoende contant geld in huis.

43% heeft een radio op batterijen.



Denk vooruit: ben jij goed voorbereid?

Op www.denkvooruit.nl staan concrete handelingsperspectieven voor inwoners om zich voor te bereiden op een noodsituatie. Wie zich goed voorbereidt, kan zichzelf én anderen helpen als het nodig is. Ook staat er op de website uitleg over welke risico’s er zijn in Nederland.

Dit najaar start ook een Denk vooruit-campagne die burgers informeert over hoe ze zich voor kunnen bereiden op 72 uur zonder stroom, water of internet. Centraal staan: maak een noodpakket, maak een noodplan en praat met elkaar en help elkaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de Denk vooruit-campagne. Dat doet de NCTV samen met nationale, regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners.