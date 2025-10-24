Meer adviezen en meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld

In het eerste halfjaar van 2025 ontvingen de Veilig Thuis-organisaties 66 duizend meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Daarnaast gaven ze 85 duizend keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dit zijn ongeveer 10 procent meer meldingen en 28 procent meer adviezen dan in het eerste halfjaar van 2022. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van Veilig Thuis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veilig Thuis is het landelijk advies- en meldpunt voor (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij geven de beller aanwijzingen en tips om zelf verder te handelen bij (vermoedelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Is dit niet mogelijk, of is de situatie te ingewikkeld of te ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Zij stellen de voorwaarden voor een veilige situatie vast en ze schakelen, als dit nodig is, vervolghulp in. Veilig Thuis is dan verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen.

10 duizend meer adviezen

In het eerste halfjaar van 2025 gaf Veilig Thuis 85 duizend adviezen, een jaar eerder waren dit er 75 duizend. Waarom de adviesvragen stijgen is niet onderzocht.

Meeste meldingen over kindermishandeling

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is gestegen van 64 duizend in het eerste halfjaar van 2024 naar 66 duizend in het eerste halfjaar van 2025.

In ongeveer de helft van de ontvangen meldingen gaat het over (een vermoeden van) kindermishandeling. In 38 procent van de meldingen is er sprake van (een vermoeden van) geweld door partners of ex-partners. Ouderenmishandeling vormt ongeveer 2 procent van de meldingen. In sommige gevallen is eigenlijk geen sprake van kindermishandeling en/of huiselijk geweld (andere problematiek), of is de aard van het geweld onbekend.