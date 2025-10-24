Postzegel wordt volgend jaar 1,40 euro

PostNL wijzigt per 1 januari 2026 de tarieven van de postzegel. Vanaf 1 januari 2026 kost een postzegel €1,40. 'De nieuwe postzegelprijs is door de dalende hoeveelheid post en de stijgende kosten onvermijdelijk. Deze nieuwe prijs past, samen met enkele andere tariefwijzigingen, binnen de ruimte die PostNL jaarlijks van de overheid krijgt om tarieven aan te passen', zo meldt PostNL vrijdag.

Van drie brieven per dag, naar drie per week

Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL: “Post speelt nog altijd een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Een kaartje om iemand te steunen, een brief met persoonlijke woorden, of belangrijke documenten: post verbindt. En dat motiveert ons om de post voor mensen met zorg te blijven bezorgen. We snappen dan ook dat een hogere prijs niet fijn is. Toch is het helaas nodig. We geven meer uit aan het bezorgen van brieven dan dat het oplevert. Onze postbezorgers lopen hun rondes met dezelfde inzet als altijd, maar met steeds minder post in de tas. Twintig jaar geleden bezorgden we nog drie brieven per dag per adres, nu zijn dat er gemiddeld drie per week.”

Inzet van mensen, middelen en infrastructuur

Voordat een brief op de mat ligt, is er veel werk verricht. Van het legen van de brievenbus, het sorteren in onze sorteercentra, tot het vervoer naar de depots en de bezorging door onze postbezorgers in de brievenbus bij mensen thuis: elke stap vraagt om inzet van sorteerders, bezorgers, vrachtwagenchauffeurs, middelen en infrastructuur. De kosten hiervan nemen elk jaar toe. En omdat er steeds minder post wordt verstuurd, worden die kosten over minder brieven verdeeld. Zo stijgen de kosten per brief, terwijl PostNL blijft zorgen voor betrouwbare postbezorging.