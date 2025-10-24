Politiemedewerker verdacht van meerdere zedenmisdrijven

Een medewerker van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Rotterdam is ontslagen. 'De medewerker heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Hij zit momenteel vast op verdenking van meerdere zedenmisdrijven', zo meldt de politie vrijdag.

Politiesystemen onrechtmatig ingezien

Hem wordt ook verweten politiesystemen onrechtmatig te hebben ingezien. Daarnaast wordt zijn rol onderzocht in een zaak van 17 april 2024, waarbij een arrestant tijdens het vervoer gewond raakte. Over dit onderzoek door de Rijksrecherche heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen over mogelijke strafvervolging.

Strafvervolging

Het strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke zedenmisdrijven wordt gedaan door het Openbaar Ministerie van Zeeland-West Brabant, samen met team Zeden en het VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie. Dat onderzoek heeft geleid tot strafvervolging; de zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld in de rechtszaal. De medewerker werd eerder al, in augustus 2024, buiten functie gesteld.