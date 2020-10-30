D66 en PVV allebei op 26 zetels maar nog niet alle stemmen zijn geteld

Donderdag, de dag na de verkiezingen, is een groot deel van de uitgebrachte stemmen geteld en wordt het duidelijk dat en D66 en de PVV allebei op dit moment, rond de klok van 12.00 uur, op 26 zetels staan maar nog niet alle uitgebrachte stemmen zijn geteld.

Amsterdam en Venray

Zo is het wachten onder andere nog op de uitslag van Venray, waar woensdagavond brand uitbrak in de stopenkast van het gemeentehuis, en van een deel, ongeveer 20 procent, van de stemmen die in Amsterdam zijn uitgebracht. Ook het aantal uitgebrachte stemmen in Almere is nog niet volledig in kaart gebracht.

Poststemmen

Daarnaast moeten de stemmen van de zogenaamde poststemmers, mensen die in het buitenland verblijven maar wel stemrecht hebben, nog in kaart worden gebracht. Naar verwachting zullen dan ook pas volgende week vrijdag, 7 november, echt alle uitgebrachte stemmen bekend zijn en kan er definitief worden vastgesteld hoeveel zetels elke partij heeft behaald.

D66 grootste stijger

Met de cijfers die nu, donderdag 30 oktober om 12.00 uur, bekend zijn is wel duidelijk dat D66 de grootste stijger is. De partij geleid door Rob Jetten staat in de telling nu op 26 zetels, maar liefst 17 zetels meer dan in 2023.

PVV grootste daler

De PVV is de grootste daler. In 2023 behaalde de partij van Wilders nog 37 zetels, een absoluut record, maar nu blijft de teller hangen op 26 zetels. Een verlies van 11 zetels.