Cel- en taakstraf voor nepagent die agent probeerde op te lichten

Een 23-jarige man uit Rotterdam is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot celstraf van 150 dagen, waarvan 77 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur. De man deed zich voor als politieagent en stal contant geld, bankpassen en pincodes van vier slachtoffers. Ook probeerde hij een politieagent op te lichten.

Doortrapte werkwijze

De 23-jarige verdachte ging samen met anderen op een doortrapte manier te werk. De slachtoffers werden gebeld met het verhaal dat er in de buurt een woninginbraak was gepleegd. Zij kregen vervolgens te horen dat er zo snel mogelijk iemand van de politie langs zou komen om waardevolle spullen in ‘veiligheid’ te brengen of te controleren of hun bankrekening wel digitaal beveiligd is. De verdachte is - soms langere tijd - bij de slachtoffers thuis geweest. Daar heeft hij hen misleid om aan hem, als een zogenaamde politieagent in burger, hun bankpas en geld mee te geven terwijl zij nog aan de lijn waren met een medeverdachte die zich ook voordeed als politieagent. De verdachte was steeds de persoon die de geldbedragen pinde, maar ook meerdere keren de persoon die de goederen ophaalde. De reeks oplichtingen stopte toen de verdachte aanbelde bij een politieagent. De agent herkende de werkwijze en hield de verdachte kort hierna aan.

Stok achter de deur

De verdachte bekende op de zitting en bood de vier slachtoffers zijn excuses aan. De officier van justitie eiste een celstraf van 20 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die zijn opgelegd in vergelijkbare zaken. De rechtbank is het daarbij met de advocaat van de verdachte eens dat de geëiste straf doorgaans wordt opgelegd in zaken waarbij er veel meer slachtoffers zijn en er grotere bedragen zijn weggenomen. De straf valt in deze zaak daarom lager uit dan de eis. De rechtbank neemt daarin mee dat de verdachte nog jong is, dat dit de eerste keer is dat de verdachte door een rechter voor een strafbaar feit wordt veroordeeld en dat de verdachte uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. Wel legt de rechtbank de verdachte een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op, als stevige stok achter de deur. Ook worden er bijzondere voorwaarden aan de straf verbonden, zoals door de reclassering geadviseerd. Gelet op de ernst van de feiten vindt de rechtbank daarnaast ook een forse taakstraf op zijn plaats. De verdachte wordt veroordeeld tot celstraf van 150 dagen, waarvan 77 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur. Ook moet de verdachte de schade van de slachtoffers vergoeden.