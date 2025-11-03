Asielzoeker met grote kans op vergunning kan al na 3 maanden werken

Nu mogen asielzoekers die in de asielprocedure zitten na 6 maanden gaan werken, straks mag dat al na 3 maanden nadat hun asielprocedure is gaan lopen. Dit geldt alleen voor asielzoekers die een grotere kans hebben om in Nederland mogen blijven. Asielzoekers met een lage kans op een asielvergunning mogen volgens de nieuwe regels juist niet meer werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen uit veilige landen.