maandag, 3. november 2025 - 15:22 Update: 03-11-2025 15:24
Asielzoeker met grote kans op vergunning kan al na 3 maanden werken
Foto: Politie Tilburg-Centrum
Foto: Archief EHF
Den Haag
De regels voor asielzoekers om te mogen werken gaan veranderen.
Nu mogen asielzoekers die in de asielprocedure zitten na 6 maanden gaan werken, straks mag dat al na 3 maanden nadat hun asielprocedure is gaan lopen. Dit geldt alleen voor asielzoekers die een grotere kans hebben om in Nederland mogen blijven. Asielzoekers met een lage kans op een asielvergunning mogen volgens de nieuwe regels juist niet meer werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen uit veilige landen.
Categorie
Provincie