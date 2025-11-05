CBS: Bevolking groeit dit jaar minder hard dan in 2024

De bevolking is in de eerste drie kwartalen van 2025 met 77,5 duizend inwoners gegroeid. 'Dat zijn er 7 duizend minder dan vorig jaar in dezelfde periode', zo meldt het CBS woensdag.

Overleden

'De bevolking groeit alleen door migratie. Er overlijden iets meer mensen dan er geboren worden. Nederland telde eind september 18,12 miljoen inwoners', aldus het CBS.

Bijna 243.000 migranten eerste drie kwartalen

In de eerste drie kwartalen kwamen er bijna 243 duizend immigranten naar Nederland. Er vertrokken ruim 161 duizend mensen naar het buitenland. Per saldo groeit de bevolking dus met 81 duizend door migratie, 6 duizend minder dan een jaar eerder. Dat komt doordat de immigratie lager is en de emigratie wat hoger.

Natuurlijke aanwas

Er zijn 125 duizend kinderen geboren en 129 duizend mensen overleden, ongeveer evenveel als een jaar eerder. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) komt uit op bijna -4 duizend inwoners. In dezelfde periode vorig jaar was dit -3 duizend.