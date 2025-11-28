Langetermijnbeleid opvang 135.000 vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners gevlucht naar de Europese Unie. 'De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft de ontheemden een verblijfsstatus. De RTB eindigt op 5 maart 2027. De 135.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen op dat moment een verblijfsvergunning voor drie jaar', zo meldt het ministerie van Asiel en Migratie vrijdag.

Zorgverzekering afsluiten, studeren en huur betalen

Met het document hebben Oekraïners zekerheid over het verblijf in Nederland en kunnen ze een bijdrage blijven leveren aan de samenleving. Met dit document krijgen ontheemden dezelfde rechten en plichten als Nederlanders en gaan ze bijvoorbeeld ook huur betalen of meebetalen aan hun zorgkosten. Zo kunnen Oekraïners een zorgverzekering afsluiten en studeren. Hoe we deze rechten, plichten en voorzieningen die bij het transitiedocument precies gaan inrichten, werken we de komende tijd verder uit. Gemeenten, de IND en andere uitvoerders zijn daar een zeer belangrijke partner bij.

Terugkeerprogramma

'Met het lange termijn plan zet het kabinet in op vrijwillige terugkeer. Hiervoor ontwikkelt Nederland een terugkeerprogramma dat aansluit bij de wederopbouw van Oekraïne. Nederland biedt mensen die terug willen keren praktische hulp bij het regelen van reisdocumenten en vervoer. Vooruitlopend op het terugkeerprogramma biedt de Dienst Terugkeer en Vertrek ondersteuning', aldus het ministerie.

Doelgroepflexibele regeling

Het kabinet voegt een aantal regelingen samen op het gebied van de financiering voor opvang. De regeling geldt voor verschillende doelgroepen, zoals statushouders, ontheemde Oekraïners en spoedzoekers. Om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van eenheden voor deze groepen, heeft het kabinet een doelgroepflexibele opvangregeling inhoudelijk uitgewerkt en afgerond in afstemming met de VNG met als doel deze 1 mei 2026 in te kunnen gaan voeren. In de afstemming met de VNG zijn de punten uit de uitvoeringsscan waar mogelijk verwerkt en hebben we afgesproken de uitvoering van de regeling te monitoren en na een jaar te evalueren.