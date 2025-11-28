Nieuwe beveiligingseisen voor overheidsopdrachten met risico’s voor de nationale veiligheid

Met ingang van januari 2026 versterkt het kabinet de veiligheid van ons land met een belangrijke maatregel: bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren en waarbij nationale veiligheidsbelangen in het spel zijn, moeten voldoen aan nieuwe beveiligingseisen. Dit melden de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

ABRO

'Deze eisen zijn vastgelegd in de Algemene Beveiligingseisen voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO). De ABRO is een doorontwikkeling van beveiligingseisen die voor defensieopdrachten worden gebruikt. Op 21 november heeft de ministerraad ingestemd met deze vereisten', aldus de ministeries.

Meer veiligheid door ABRO

Nederland staat onder druk. Spionage, cyberaanvallen en sabotage zijn reële bedreigingen. Voor de nationale veiligheid is het noodzakelijk om de risico’s zo klein mogelijk te houden wanneer bedrijven opdrachten uitvoeren voor de Rijksoverheid en de politie. Met de ABRO komt er 1 set van beveiligingseisen voor overheidsopdrachten.

Samenwerking met bedrijven

De ABRO zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor meer duidelijkheid voor bedrijven. Voor overheidsopdrachten met risico’s voor de nationale veiligheid gaan dezelfde beveiligingseisen gelden, of ze nu werken voor een ministerie, agentschap of de politie. Bij de ontwikkeling van de ABRO is actief afgestemd met het bedrijfsleven. Een conceptversie is voorgelegd aan een selectie van ondernemingen, met het verzoek om hun inzichten en feedback. Daarnaast is de ABRO toegelicht in voorlichtingssessies met branche- en clusterorganisaties.

Invoering

De Rijksoverheid en de politie worden momenteel voorbereid op de invoering van de ABRO vanaf januari 2026. Met de ervaringen die hier worden opgedaan zullen waarschijnlijk andere overheidsorganisaties volgen die inkopen met risico’s voor de nationale veiligheid.

Controle door AIVD en MIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de ABRO. Het Nationaal Bureau Industrieveiligheid is de nieuwe gezamenlijke organisatie die deze taak uitvoert. De AIVD en de MIVD hebben beiden al meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van industrieveiligheid.