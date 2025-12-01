Nieuw steunpakket van 250 miljoen euro voor Oekraïne via initiatief VS

Nederland doet een aanvullende bijdrage van €250 miljoen aan militaire steun voor Oekraïne. Dit gebeurt via de zogeheten Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Hiermee levert Nederland wapens uit Amerikaanse voorraad die Oekraïne het meest dringend nodig heeft, zoals luchtverdediging en F-16-munitie. De nieuwe bijdrage is zojuist door minister Ruben Brekelmans in Brussel bekendgemaakt.

Urgentie

De PURL-steunpakketten bevatten middelen waar Oekraïne urgente behoefte aan heeft en die niet op een andere manier te leveren zijn. Denk bijvoorbeeld aan materieel en raketten voor luchtverdediging, maar ook F-16-munitie en onbemenste systemen.

Acuut

Minister Ruben Brekelmans: “Dit weekend was het zoveelste triest dieptepunt in de Russische terreurcampagne door de lucht. Oekraïne heeft acuut meer militaire steun nodig om zich tegen deze luchtaanvallen te verdedigen en de zware winter door te komen. Met deze steun van €250 miljoen via PURL levert Nederland hieraan een substantiële bijdrage.”

'Druk op Rusland hoog houden'

“De vredesonderhandelingen mogen niet afleiden van het volop en massaal steunen van Oekraïne”, vervolgt de minister. “Het is van groot belang de druk op Rusland hoog te houden. Zowel via diplomatieke en economische kanalen, als door militaire leveringen aan Oekraïne. Hiermee wordt de positie van Oekraïne aan de onderhandelingstafel versterkt.”

'Steun gaat onverminderd door'

“Met deze nieuwe bijdrage laat Nederland wederom zien dat onze steun onverminderd doorgaat. Het is van groot belang dat alle Europese bondgenoten blijven bijdragen. Het gaat namelijk om de veiligheid van ons allemaal.”

Eerder steunpakket

Nederland was eerder dit jaar de eerste NAVO-partner die een volledig PURL-steunpakket aan Oekraïne doneerde. Inmiddels leverden diverse andere bondgenoten ook hun bijdrage.