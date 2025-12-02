Nederland en Oekraïne tekenen overeenkomst voor gezamenlijke droneproductie

Nederland en Oekraïne hebben maandag een overeenkomst ondertekend voor de gezamenlijke productie van drones. Minister Ruben Brekelmans en zijn Oekraïense ambtsgenoot Denys Sjmyhal zetten hun handtekening onder het document. Dat gebeurde in Brussel en marge van de Raad Defensie.

Vervolg op gemaakte afspraken

Met de overeenkomst wordt de concrete stap gezet naar de gezamenlijke productie van drones in Nederland en Oekraïne. Beide landen geven hiermee een vervolg aan afspraken die in oktober zijn gemaakt.

'Nieuwe belangrijke mijlpaal'

Minister Brekelmans: “Deze ondertekening is een nieuwe belangrijke mijlpaal in onze industriesamenwerking met Oekraïne. Drones spelen een elementaire rol op het huidige gevechtsveld en voor een moderne krijgsmacht. We kunnen veel leren van hoe de Oekraïners opereren en innoveren. In ons land zijn er innovatieve bedrijven die hoogwaardige drones kunnen ontwikkelen en produceren. Deze samenwerking vergroot niet alleen onze productiecapaciteit, maar versterkt ook onze gezamenlijke veiligheid, weerbaarheid en innovatie.”

Drones

Drones vormen een belangrijke prioriteit in de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne. Ons land heeft onder meer bijgedragen aan het zogeheten Drone Line Initiative. Vele honderdduizenden drones zijn hierdoor beschikbaar gekomen voor Oekraïense militairen aan het front. Deze maken daar een direct verschil in het gevecht tegen de Russische agressie.

Raad Buitenlandse Zaken en Defensie

Minister Brekelmans nam vandaag in de Belgische hoofdstad deel aan de Raad Defensie. Hoog op de agenda stonden de steun aan Oekraïne en het Europese defensiegereedheid. In het witboek van de Europese Commissie hierover staan de maatregelen die noodzakelijk zijn om de defensie in Europa te versterken.