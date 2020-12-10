Tussenconclusie: Agenten juist gehandeld bij achtervolging Bezuidenhoutseweg

Op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag kwamen op donderdag 4 december 2025 drie personen om het leven tijdens een tragisch verkeersongeval. De auto waarin de slachtoffers zaten werd achtervolgd door de politie. Het onderzoek door de Rijksrecherche tot nu toe, heeft tot de tussenconclusie geleid dat de agenten die betrokken waren bij de achtervolging niets te verwijten valt.

De politie zag op 4 december rond 4.40 uur een voertuig rijden in het centrum van Den Haag, die opviel omdat de automobilist te hard reed. Na enige tijd achter de auto aan te hebben gereden en nadat de politie constateerde dat het rijgedrag niet veranderde, heeft de politie op de Fluwelen Burgwal een stopteken gegeven. Dit stopteken werd genegeerd, waarop de agenten de achtervolging inzetten.

Op de Bezuidenhoutseweg verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna hij tot stilstand kwam tegen een boom. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Een 21-jarige vrouw uit Den Haag werd uit het voertuig gered en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie inzittenden, een 20-jarige vrouw uit Den Haag, een 21-jarige vrouw uit Den Haag en een 24-jarige man uit Den Haag, kwamen om het leven.

Onderzoek

Na het ongeluk is er onder leiding van het Openbaar Ministerie door de Rijksrecherche een onderzoek gestart. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand (zwaar) gewond raakt of overlijdt. De Rijksrecherche heeft onderzocht of de agenten juist hebben gehandeld tijdens de achtervolging.

De agenten werden gehoord. Ook werden camerabeelden in de omgeving bekeken en werd de vrouw die het ongeval overleefde gehoord. De uitslagen van de verkeersongevallen analyse volgen nog.

Tussenconclusie

Het OM concludeert op basis van het onderzoek tot nu toe dat de betrokken agenten juist hebben gehandeld tijdens de achtervolging. Er was een gegronde reden voor de achtervolging en op basis van de beelden en de verklaringen van de agenten is de voorlopige conclusie dat zij voldoende afstand hebben gehouden. Dat de bestuurder de macht over het stuur is verloren en daarbij tegen een boom is gebotst, valt de agenten niet aan te rekenen.

Het OM hecht er aan, gezien de heftigheid van het incident en de beroering die dit incident bij alle betrokkenen heeft veroorzaakt, nu al duidelijkheid te geven. De Rijksrecherche zal het gedane onderzoek in een dossier opnemen en dit overleggen aan het OM. Hierna zal het OM op basis van dat dossier definitief beslissen. De verwachting dat dit het oordeel niet meer zal wijzigen is zodanig, dat het OM heeft besloten nu reeds duidelijkheid te geven.

De betrokken agenten, de nabestaanden van de slachtoffers en de vrouw die het ongeluk heeft overleefd, zijn door het OM op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Ter bescherming van de privacy van de slachtoffers en nabestaanden worden er geen nadere mededelingen gedaan.