OM eist 14 jaar cel tegen man die via snapchat opdracht tot liquidatie gaf

Woensdag is tegen een 19-jarige verdachte 14 jaar celstraf geëist, omdat hij zich volgens het Openbaar Ministerie onder meer schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van een moord en verboden wapenbezit. 'De verdachte kon worden ontmaskerd, omdat de politie via Snapchat inging op criminele klussen die de 19-jarige man onder verschillende namen online aanbood', zo meldt het OM woensdag.

Moordaanslagen uitgezet via internet

Politie en justitie constateerden dat steeds meer opdrachten om explosies te veroorzaken of om drugs uit te halen of zelfs om moorden te plegen, door brokers of geweldsmakelaars worden uitgezet via internet. Om daar een vinger achter te krijgen, is in april 2024 een onderzoek gestart. In dat onderzoek werd gezien dat een snapchatgebruiker klussen aanbood, zoals het plegen van een woningoverval. De politie reageert op een van die klussen.

Liquidatie

Een tijd later krijgt de politieman die actief is op internet wederom een bericht van deze persoon. Hij krijgt twee klussen aangeboden: een overval en een liquidatie. Omdat de politie nog steeds wil weten wie deze Snapchatgebruiker is, nemen ze de laatste klus aan. Er zou 60.000 euro voor worden betaald.

Groepschat gestart

Als de liquidatie echt lijkt door te gaan, wordt een groepschat gestart met drie deelnemers, onder wie de politieagent. Een politieteam kijkt samen met de officier van justitie mee met de actie. De agent spreekt af met iemand die het wapen zou leveren. Hij krijgt een beschrijving hoe hij er uit ziet en hoort dat hij de sleutel van de vluchtauto bij zich zou hebben. In de vluchtauto zou benzine liggen om na afloop de auto mee in brand te steken.

Man (24) aangehouden

Deze 24-jarige man wordt gespot door andere agenten en aangehouden met een vuurwapen. Bij zijn aanhouding zijn verschillende autosleutels aangetroffen. De auto is later ook aangetroffen en bleek een gestolen SEAT te zijn met drie benzineflessen achterin.

Griezelig

De actie stopt echter niet. De politieman vertelt de opdrachtgever dat hij het vuurwapen heeft en krijgt een adres door waar het beoogde slachtoffer zou wonen en een foto van het beoogde slachtoffer. Snel onderzoek van de politie leidt tot identificatie van het beoogde slachtoffer en die is op bevel van de officier van justitie van straat geplukt.

Opdrachtgever aangehouden

Een dag later wordt de opdrachtgever aangehouden. Hij is degene die in de chats zegt dat iemand door het hoofd geschoten moet worden en dat indien het bewijs er is dat hij dood is, er betaald zal worden. De officier van justitie: “Het is griezelig om dit allemaal live te kunnen zien gebeuren. Met als meevaller dat de beoogd schutter niet de schutter is, maar een politieman

Meerdere delicten

Naast dit feit wordt de man ook verdacht van twee pogingen tot een gewapende overval, en een gewapende overval die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. “Dat er geen doden of gewonden zijn gevallen, is een geluk en zeker niet aan hem te danken. Deze feiten zijn gepleegd in drukke woonwijken en de verdachten/uitvoerders hebben niet geschuwd hebben om met wapen de straat op te gaan”, aldus de aanklager.

Procesafspraken

Het OM heeft, samen met zijn advocaat, procesafspraken gemaakt met de man die eerder door de politie werd aangehouden met het wapen. De officier van justitie: “Hij is weliswaar niet degene die de opdracht gegeven heeft tot de moord, maar wel degene die het beoogde slachtoffer meerdere dagen heeft geobserveerd, die ter plaatse kwam met een vuurwapen, (sleutels voor) de vluchtauto en die samen met de politie voornemens was om de liquidatie ook daadwerkelijk uit te voeren.” Het OM en de verdediging zijn een gevangenisstraf van 32 maanden overeengekomen.