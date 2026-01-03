Heel het land moet rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing

Het verkeer moet op veel plaatsen in het land rekening houden met gladheid door winterse buien en bevriezing van natte wegen.

Hiervoor staat code geel uit. In een strook over het midden en zuiden van het land (Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland) kan er vanochtend plaatselijk 5-10 cm sneeuw vallen. Hiervoor geldt tot aan het einde van de ochtend code oranje. De winterse omstandigheden met gladheid houden het hele weekeinde aan.

Tijdens hevigere buien kan er een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan, vanochtend plaatselijk 3-5 cm en op enkele plekken, met name in het midden, zuiden en oosten van het land (delen van Zuid-Holland, Utrecht, het noorden van Noord-Brabant en Gelderland), plaatselijk tussen 5 en 10 cm (code oranje).

Verder kan er 's avonds, 's nachts en 's ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.