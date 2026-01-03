Jongeren blussen vuur na mogelijke aanslag op woning

De politie doet onderzoek naar een explosie die in de nacht van vrijdag 2 januari op zaterdag 3 januari rond 02.05 uur heeft plaatsgevonden aan de Rio Grandestraat in Purmerend.

De politie is een buurtonderzoek gestart. Daaruit blijkt dat er kort voor de explosie één persoon aan kwam lopen. Mogelijk is deze persoon betrokken bij het incident. Op dit moment is er nog geen duidelijk signalement. Dit kan veranderen zodra het buurtonderzoek is afgerond.

De explosie veroorzaakte vuur aan de voorzijde van de woning. Twee jonge voorbijgangers hebben geholpen de brand te blussen. De politie heeft met hen gesproken en bedankt hen voor hun hulp.