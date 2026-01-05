Opnieuw veel vluchten op Schiphol geannuleerd

Vanwege winters weer en het ijsvrij maken van vliegtuigen zijn op Schiphol zeker 450 vluchten geannuleerd. Ook hebben veel vluchten vertraging opgelopen, zo meldt Schiphol.

De luchthaven geeft het advies aan reizigers: Vlieg je van of naar Schiphol? Houd rekening met vertragingen of annuleringen en check je actuele vluchtinformatie voordat je vertrekt naar de luchthaven, of neem contact op met je luchtvaartmaatschappij.

Ook zondag werden veel meer vluchten geannuleerd dan in eerste instantie verwacht; uiteindelijk gingen 600 vluchten niet door.