Aantal aanslagen met explosieven lag in 2025 op 1.525

Uit voorlopige cijfers van het Offensief tegen Explosies blijkt dat er in 2025 in Nederland 1525 (pogingen tot) aanslagen met explosieven hebben plaatsgevonden. Dit meldt de politie vrijdag.

'Lichte daling maar nog wel steeds te hoog'

'Dit zijn er 18 minder dan in 2024 toen de teller op 1543 stond. Hoewel er dus sprake is van een lichte daling, is het aantal nog steeds te hoog', aldus de politie. De gevolgen van explosies zijn ingrijpend met soms zelfs dodelijke slachtoffers of ernstig letsel. Het Offensief blijft zich daarom onverminderd inzetten om het aantal aanslagen op woningen, bedrijven en voertuigen terug te dringen.

Opsporen en vervolgen van opdrachtgevers en tussenpersonen

De aanpak van het Offensief richt zich onder andere op het tegengaan van de brede beschikbaarheid van zwaar vuurwerk, het voorkomen van (herhaald) daderschap en het opsporen en vervolgen van opdrachtgevers en tussenpersonen zoals ronselaars. En op het ondersteunen van gemeenten bij een stevige lokale aanpak en bij de nazorg voor slachtoffers en omwonenden.

'Hopelijk trendbreuk'

Carola Schouten, burgemeester Rotterdam en voorzitter van het Offensief tegen Explosies: ‘Het is goed om te zien dat de stijging van het aantal aanslagen met explosieven van afgelopen jaren niet doorzet. Hopelijk betekent deze lichte daling een trendbreuk, maar we kunnen niet achterover leunen. Het vereist onze blijvende aandacht en gezamenlijke inspanning op alle fronten. Daar blijven we ons voor inzetten.’