Bezorgdiensten krijgen voortaan boetes bij afleveren alcohol aan 18-minners

Staatssecretaris Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) scherpt de regels aan voor het handhaven van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop. Bezorgdiensten krijgen voortaan een boete als ze bier, wijn of sterke drank thuis afleveren aan minderjarigen. Deze aanscherping is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat minderjarigen nog te vaak alcohol kunnen kopen online. Nu kan alleen de online verkoper worden beboet, terwijl de online verkoper en de bezorgdienst in de praktijk vaak niet hetzelfde bedrijf zijn.

Instemming Ministerraad

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de laatste stap voor de wetswijziging door de Tweede Kamer kan worden behandeld. Het is de inzet dat de nieuwe regels ingaan vanaf 2027.

Zelfde regels pakketbezorgers als supermarktmedewerkers

Staatssecretaris Tielen: “Het naleven van de wettelijke leeftijdsgrens bij bestellen en thuisbezorgen is echt ondermaats. Dat blijkt niet alleen uit onderzoeken naar de naleving van de leeftijdsgrens en het koopgedrag van jongeren, maar ook uit de inspectieresultaten van de NVWA. Met dit nieuwe verbod gaan we dit tegen. Iedereen die met alcohol en jongeren te maken heeft, moet gewoon altijd netjes checken op leeftijd. We regelen nu dat voor iedereen dezelfde consequenties en boetes gelden indien de wet niet wordt nageleefd. Voor pakketbezorgers gelden hiermee dezelfde regels als voor mensen die werken in de horeca, supermarkten en sportkantines.”

Alcohol schadelijk voor gezondheid jongeren

Het kabinet wil het aantal jongeren onder de 18 jaar dat alcohol drinkt terugdringen. Alcoholgebruik is extra schadelijk voor jongeren. Minderjarigen kunnen namelijk makkelijker bewusteloos raken door alcohol, het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren en het kan leiden tot alcoholproblemen op latere leeftijd.

Duidelijk op verpakking

Deze wijziging van de Alcoholwet maakt onderdeel uit van de eerste fase van het wijzigingstraject waarmee ook een fysiek kenmerk op de buitenste verpakking verplicht wordt. Daarmee wordt duidelijk aangegeven dat een pakketje een leeftijdsgebonden product bevat.