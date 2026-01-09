Man veroordeeld tot taakstraf wegens roepen leus ‘Sieg Heil. Nederland voor Nederlanders’ en brengen Hiltergroet

De politierechter in Amsterdam heeft vandaag een 49-jarige man uit Noordwijk veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat hij tijdens een demonstratie tegen migratie ‘Sieg Heil. Nederland voor Nederlanders’ heeft geroepen en daarbij de Hitlergroet heeft gebracht. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

Het roepen van de leus en het brengen van de Hitlergroet vonden plaats tijdens een demonstratie op 12 oktober 2025. De demonstratie was onder andere gericht tegen migratie.

Het brengen van de Hitlergroet alleen is in Nederland niet strafbaar volgens de discriminatieartikelen omdat het maken van een gebaar niet onder de reikwijdte van deze artikelen uit het Wetboek van Strafrecht valt. De man heeft direct na de Hitlergroet echter ook de leus ‘Sieg Heil. Nederland voor Nederlanders’, geroepen. Dergelijke mondelinge uitingen in combinatie met de Hitlergroet zijn wél strafbaar.

De officier van justitie vanmiddag op zitting: “Verdachte heeft met zijn acties op 12 oktober een inbreuk gemaakt op de rechten van Joden en mensen met een migratieachtergrond en hun eer en waardigheid aangetast. In de huidige maatschappij waarbij sprake is van polarisering, dragen dit soort uitingen en gedragingen bij aan verdere polarisatie en de normalisering van extreemrechts geweld en het gevaarlijke extreemrechtse gedachtegoed.”