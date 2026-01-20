Tuinman in Zuid-Korea en Japan: “We moeten elkaar vasthouden”

Staatssecretaris Gijs Tuinman was in Zuid-Korea en Japan om ervaringen uit te wisselen, onder meer op het gebied van digitalisering. Ook werd gesproken over materieel, onderzoek en ontwikkeling. 'Daarnaast is verkend waar beide landen elkaar kunnen versterken. Het bezoek van vorige week was een stap naar mogelijke verdere samenwerking', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Dreiging van Noord-Korea dagelijks voelbaar

In Zuid-Korea is de dreiging van Noord-Korea dagelijks voelbaar. Overheid, krijgsmacht en samenleving zijn daarop goed voorbereid. Militairen en civiele organisaties werken er nauw samen. “Een samenleving die blijft floreren ondanks dreiging, is even indrukwekkend als inspirerend”, zei Tuinman daarover.

Agency for Defense Development

In Seoul bezocht de staatssecretaris de Agency for Defense Development. Daar worden wapensystemen ontwikkeld vanuit de concrete behoefte van de krijgsmacht. Ook was Tuinman bij het Institute for Innovation for the Future Army. Hier wordt gewerkt aan plannen voor een toekomstbestendig leger. De staatssecretaris liet zich verder bij het Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) informeren over IT en kunstmatige intelligentie (AI) in de krijgsmacht.

Spelregels

Volgens Tuinman wordt moderne oorlogsvoering niet langer bepaald door geweren en staal. “Het gaat steeds meer om bits en bytes. Vooral AI-technologie verandert de spelregels in rap tempo. Denk aan drones in Oekraïne die tot wel 4 keer meer kans hebben hun doel te raken dankzij AI-gestuurde automatische doelherkenning.”

Belang AI

De staatssecretaris noemt het belangrijk een leidende rol te spelen als het gaat om AI. De concurrenten leveren immers ook enorme inspanningen om die technologie te implementeren. “Achterop raken is geen optie”, zei hij. Nederland investeert daarom ook fors in AI-onderzoek en -innovatie.

Kranslegging War Memorial Korea

Een belangrijk moment was de kranslegging bij het War Memorial Korea. In Zuid-Korea is nog altijd veel waardering voor de Nederlandse inzet tijdens de Korea-oorlog. Dat geldt ook voor de huidige bijdrage van Nederlandse militairen aan de United Nations Command (UNC).

Systemen tegen drones

In Tokio bezocht de staatssecretaris de Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA), vergelijkbaar met het Nederlandse Commando Materieel en IT. Bij ATLA zag Tuinman nieuwe, hightech toepassingen voor Defensie, waaronder testen met systemen tegen drones.

Nadruk op het belang van samenwerking

Ook sprak Tuinman met de Japanse defensieminister Masahisa Miyazaki. Er lag veel nadruk op het belang van samenwerking tussen beide gelijkgestemde landen en dat ze elkaar vast moeten houden. Dit in het licht van de veranderende veiligheidssituatie en de samenwerking tussen China en Rusland.

Strategisch belang van ruimtevaart

Het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA stond ook op de agenda. Daar ging het over het strategisch belang van ruimtevaart. De samenwerking tussen overheid, krijgsmacht en industrie kwam eveneens aan bod.