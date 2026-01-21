Bijna de helft van de arme werkenden heeft niet het hele jaar werk

In 2024 waren er 175 duizend werkenden die in hun huishouden te weinig geld hadden. Na de vaste lasten blijft er niet genoeg over voor basisbehoeften als eten, kleren en sociale activiteiten. Van deze arme werkenden werkte 44 procent maar een deel van het jaar. Zij begonnen met werken of stopten juist, of hadden meerdere kortere banen afgewisseld met perioden zonder werk. Bij alle werkenden was 10 procent niet het hele jaar werkzaam. Dat blijkt uit onderzoek naar arme werkenden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder werkervaring en jonger

Arme werkenden hebben minder werkervaring dan alle werkenden. In 2024 heeft 63 procent minder dan vier jaar betaald werk als belangrijkste inkomensbron gehad. Bij alle werkenden is dat 18 procent. Van de arme werknemers die in 2024 wel werkten maar daarvoor niet, had 95 procent een flexibel contract of werkte in deeltijd. Een kwart van de arme werkenden zou graag meer uren willen werken. Bij alle werkenden is dat 7 procent.

Bijna een kwart van de arme werkenden was in 2024 jonger dan 25 jaar, bij alle werkenden was dat 9 procent. Ook woonden arme werkenden vaker alleen of in een eenouderhuishouden (67 procent) dan de hele groep (25 procent).