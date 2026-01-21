Eis: 10 jaar cel en TBS voor livestreamen kindermisbruik Filipijnen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank Rotterdam in Dordrecht 10 jaar cel en TBS geëist tegen een 52-jarige man uit het Zuid-Hollandse Ter Aar. De man wordt ervan verdacht dat hij betaalde voor het livestreamen van kindermisbruik met jonge meisjes in de Filipijnen. Dit fenomeen, live distant abuse, heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte op dwingende wijze vergaande opdrachten gaf om 10-jarige meisjes voor de camera seksueel te misbruiken.

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Opsporing en Interventies van de politie is de man in februari 2025 het spoor gekomen door informatie uit een Amerikaans onderzoek. In dat onderzoek kreeg de Amerikaanse politie zicht op een mannelijke Skype-gebruiker die contact had met de vrouwelijke Skype-gebruiker ‘Ysabel’. Op zijn verzoek zou zij, in ruil voor geld, voor de camera vergaande seksuele handelingen bij haar eigen minderjarige dochter hebben verricht. Dat zou de Skype-gebruiker, die de man uit Ter Aar blijkt te zijn, ook hebben opgenomen.

Betalingen

Het TBKK start direct een onderzoek naar de man onder leiding van het Landelijk Parket. Uit de gevorderde financiële gegevens blijkt vervolgens dat er in de periode tussen 5 januari 2018 tot 13 augustus 2024 502 betalingen zijn geweest met een totaalbedrag van €15.832,26 die vermoedelijk gelinkt kunnen worden aan seksueel contact via videoverbinding. Op 8 mei 2025 houdt de politie de man aan en doorzoekt zijn woning. Uit zijn devices blijkt dat de startinformatie slechts het topje van de ijsberg is.

De man heeft niet alleen Skypecontact met ‘facilitator’ Ysabel over het seksueel misbruiken van zeer jonge Filipijnse meisjes, maar hij heeft dit soort contacten ook met 11 andere ‘facilitators’ op de Filipijnen. Facilitators zijn personen die de live seksshows met Filipijnse kinderen op bestelling van Westerse mannen faciliteren. Vaak zijn dat de familieleden van het slachtoffer. Uit de opgeslagen gesprekken met de facilitators blijkt dat de verdachte op dwingende toon aanwijzingen geeft over wat voor misbruik hij wenst te zien.

10-jarige meisjes

Ook maken die gesprekken duidelijk dat hij zich specifiek richt op 10-jarige meisjes of jonger. Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket waren de instructies van de verdachte nietsontziend. Zelfs als de moeder aangaf dat het binnendringen met allerlei voorwerpen niet lukte of als een kind pijn had, drong hij aan. Hij had er immers voor betaald. Uit de chats blijkt dat de verdachte zich hier jarenlang mee heeft beziggehouden. In de periode juni 2020 tot en met maart 2025 voerde hij gesprekken met diverse facilitators en bestelde tientallen seksshows met kinderen.

“Hoewel verdachte zelf zegt dat hij niet wist dat het strafbaar was en dat hij geen vlieg kwaad doet, moge duidelijk zijn dat hij met zijn gedrag zijn slachtoffertjes onvoorstelbaar leed heeft toegebracht. Kleine meisjes die gedwongen worden om naakt voor de camera te verschijnen en allerlei voorwerpen in te brengen omdat een rijke witte man uit het verre Nederland hiervoor betaalt en hierop kickt? Verdachte heeft deze kinderen voor het leven getekend”, aldus de officier van justitie.

Ruim 3150 beelden

Omdat de verdachte de livestreams soms ook opnam, staat hij ook terecht voor het vervaardigen van kinderpornografie. Er zijn in totaal 3158 kinderpornografische en 399 dierenpornografische beelden gevonden.

De officier heeft de rechtbank ook gevraagd om schadevergoeding toe te kennen aan twee geïdentificeerde Filipijnse slachtoffers.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.