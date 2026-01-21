Marine houdt Russische schepen op Noordzee nauw in de gaten

De Koninklijke Marine begeleidt voor de tweede keer in korte tijd Russische schepen die via de Noordzee Nederland passeren. Patrouillevaartuig DSS Galatea escorteerde de tanker general Skobolev en het fregat Boiky (Steregushchy-klasse).

Beide vaartuigen kwamen de Nederlandse wateren binnen vanuit het zuiden. De marine houdt ze nauw in de gaten tot zij het Nederlands deel van de Europese Exclusieve Zone (EEZ) weer hebben verlaten. Bondgenoten nemen dit daarna over.

DSS Galatea begeleidde de afgelopen dagen ook al 2 andere Russische schepen weg uit de Noordzee. Ook deze voeren via het zuiden Nederlandse wateren binnen en verlieten die via het noorden.

Permanente taak

Defensie heeft sinds juli 2023 een permanente taak op de Noordzee. Het escorteren van niet-NAVO eenheden door de Nederlandse EEZ is er hier 1 van. Dit gebeurt in afstemming met bondgenoten en wanneer daar aanleiding voor is. Nederland toont zo waakzaamheid en voorkomt dat Russische schepen onderzeese infrastructuur saboteren.

DSS Galatea

DSS Galatea is een civiel schip, dat Defensie sinds vorig jaar inhuurt, in afwachting van 2 multifunctionele ondersteuningsvaartuigen. Die arriveren naar verwachting volgend jaar. Door een bijzondere inhuurconstructie mag het zogeheten ‘staatsschip’ detecteren, escorteren, begeleiden en monitoren.