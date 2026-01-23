Dodelijk slachtoffer schietincident is 16-jarige jongen uit Delft

Bij een schietincident aan de Spoorplaats in het Zuid-Hollandse Den Hoorn is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. 'Het gaat om een 16-jarige jongen uit Delft', zo laat de politie vrijdag weten.

Aanhouding 18-jarige verdachte

'In de nacht van donderdag op vrijdag kon een 18-jarige verdachte uit Rijswijk worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het geweldsincident. Meerdere aanhoudingen op een later moment worden niet uitgesloten. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben', aldus de politie.

Slachtoffer ter plaatse overleden

De politie kwam donderdagavond rond 21:40 uur ter plaatse na een melding schietincident aan de Spoorplaats in Den Hoorn. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde persoon aan. Hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De recherche doet uitgebreid onderzoek naar het incident.

Grootschalig onderzoek gestart

De recherche is een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart, hierbij wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar het incident. Op dit moment is onduidelijk om wat voor soort geweldsincident het gaat, verder onderzoek moet dit uitsluiten.

Getuigenoproep

Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben.