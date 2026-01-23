Prins Bernhard en Annette Sekrève gaan scheiden

In een reactie laat het koppel weten: ‘Na 25 jaar huwelijk hebben wij besloten te gaan scheiden. Dat doen we in goed overleg met wederzijds respect. We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy.’

