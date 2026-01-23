vrijdag, 23. januari 2026 - 11:58 Update: 23-01-2026 12:01
Prins Bernhard en Annette Sekrève gaan scheiden
Foto: Beeld: ©RVD - Jeroen van der Meyde
Den Haag
Prins Bernhard en zijn vrouw Annette Sekrève gaan scheiden. Dit laat de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag weten.
In een reactie laat het koppel weten: ‘Na 25 jaar huwelijk hebben wij besloten te gaan scheiden. Dat doen we in goed overleg met wederzijds respect. We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy.’
Categorie
Provincie