Prinses Amalia bevorderd tot korporaal na afronding Algemene Militaire Opleiding

Prinses Amalia heeft vandaag, vrijdag 23 januari, de Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond en is bevorderd tot korporaal. 'De AMO is onderdeel van de opleiding die ze volgt aan Defensity College', zo meldt het ministerie van Defensie.

Werkstudent

Nu zij de AMO heeft afgerond zal de Prinses van Oranje een militair uniform dragen wanneer zij werkzaam is bij defensie. Ze zal haar opleiding vervolgen en is in dat kader momenteel als werkstudent nog verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie.

Reservepersoneel

Eerder heeft Koning Willem-Alexander de prinses bij Koninklijk Besluit met ingang van 30 september 2025 aangesteld bij het reservepersoneel van de Krijgsmacht. Zij voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit en haar studietijd wordt beschouwd als privé.

Persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling

Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten. Het programma is opgebouwd uit verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen. Het programma draagt daarmee bij aan de persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling van de militaire werkstudent.

Hechte band

'Er is van oudsher een hechte band tussen de Krijgsmacht en het Koninklijk Huis. Willem van Oranje was legeraanvoerder; latere koningen hadden het oppergezag. Sinds de grondwet van 1983 berust het oppergezag bij de regering. Koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine; daarna diende hij bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Binnen de Krijgsmacht heeft hij als koning een bijzondere positie en militaire hoedanigheid', aldus het ministerie.